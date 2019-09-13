Утренний пожар в одном из отелей Кишинева: пострадали двое

Утренний пожар в одном из отелей Кишинева: пострадали двое

Утром 13 сентября сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД были задействованы в тушении пожара по адресу Влайку Пыркэлаб, 72. На место ЧП прибыли четыре пожарных расчета. 

Как оказалось, возгорание произошло в номере отеля “JAZZ”. Огонь повредил материальные ценности в комнате, расположенной на 6 этаже. Пострадали двое: мужчина и женщина. У мужчины ожоги руки и лица I степени, а женщина получила отравление продуктами горения.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md