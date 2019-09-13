Утренний пожар в одном из отелей Кишинева: пострадали двое

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Утром 13 сентября сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД были задействованы в тушении пожара по адресу Влайку Пыркэлаб, 72. На место ЧП прибыли четыре пожарных расчета.

Как оказалось, возгорание произошло в номере отеля “JAZZ”. Огонь повредил материальные ценности в комнате, расположенной на 6 этаже. Пострадали двое: мужчина и женщина. У мужчины ожоги руки и лица I степени, а женщина получила отравление продуктами горения.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.