Утреннее заседание в президентуре: обсуждались 4 важнейших вопроса

Президент Молдовы Игорь Додон созвал этим утром рабочее заседание с президентскими советниками и руководителями управлений аппарата главы государства. Были определены несколько приоритетных задач на ближайшие дни.

Указал на необходимость обновления состава Высшего совета безопасности и его созыва в срочном порядке. Пригласил аккредитованный в Республике Молдова дипломатический корпус провести сегодня беседу о текущей ситуации в нашей стране. Подчеркнул необходимость промульгации законов, принятых за последние дни новым парламентским большинством, состоящим из Партии социалистов и блока «ACUM». Кроме того, отметил важность начала дискуссий в Парламенте для определения даты проведения всеобщих местных выборов, – отметил Игорь Додон на своей странице а соцсети.