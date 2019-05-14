Утреннее ДТП в столице: в результате столкновения один автомобиль перевернулся (ФОТО, ВИДЕО)

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Серьёзная авария произошла сегодня утром на пересечении улиц 31 августа и Армянская. Дорогу не поделили две легковушки, одна из которых принадлежит службе такси.

В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. К счастью, никто из водителей не пострадал. Примечательно, что таксист находился в момент аварии на работе, но пассажира у него тогда не было. По его словам, он ехал, не нарушая ПДД, пишет publika.md. Второй водитель считает, что таксист не уступил ему дорогу и винит его в случившемся.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Водитель, который окажется виновным в ДТП, будет оштрафован на 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.