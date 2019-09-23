Утреннее ДТП в столице: легковушка столкнулась с маршруткой

Авария произошла этим утром на кольцевой развязке в районе Рышкановка. Женщина-водитель столкнулась с пассажирским микроавтобусом.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, а пассажиры отделались лишь испугом, пишет publika.md. По словам очевидцев, женщина нарушила правила и не пропустила маршрутку. В результате пассажирам пришлось выйти и пересесть на другой общественный транспорт.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.
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