Утреннее ДТП в столице: легковушка столкнулась с маршруткой

Утреннее ДТП в столице: легковушка столкнулась с маршруткой

Авария произошла этим утром на кольцевой развязке в районе Рышкановка. Женщина-водитель столкнулась с пассажирским микроавтобусом.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, а пассажиры отделались лишь испугом, пишет publika.md. По словам очевидцев, женщина нарушила правила и не пропустила маршрутку. В результате пассажирам пришлось выйти и пересесть на другой общественный транспорт.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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