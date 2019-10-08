Утреннее ДТП в Кишиневе с участием маршрутки с пассажирами: есть пострадавшие

Утреннее ДТП в Кишиневе с участием маршрутки с пассажирами: есть пострадавшие

Два человека попали в больницу после того, как Mercedes, за рулем которого находился 30-летний водитель, влетел в микроавтобус с пассажирами маршрута №108. Инцидент произошел ранним утром на Хынчештском шоссе в секторе Телецентр. 

На фотографиях, сделанных и опубликованных в соцсети очевидцем, видно, что удар был очень сильным, а оба транспортных средства получили существенные повреждения. По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, в результате инцидента с травмами в больницу попали два человека.

– Это водитель маршрутки и один из его пассажиров. По предварительным данным, ДТП произошло из-за несоблюдения ПДД при проезде перекрестка. Один из водителей проехал на красный, но предстоит установить, кто из них виноват, – сказала она. 

Обстоятельства случившегося выясняются, пишет deschide.md.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md