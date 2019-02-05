Утреннее ДТП в Бельцах: есть пострадавшие (ФОТО)

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Авария на одной из улиц в Бельцах произошла сегодня утром. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Инцидент произошёл ранним утром на бульваре Штефан чел Маре. 25-летний житель села Рэдоая Сынжерейского района находился за рулём автомобиля Dacia Logan. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Zefira, которым управлял 42-летний житель Окницы, пишет tvn.md.

Водитель, признанный виновником ДТП, будет привлечён к ответственности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.