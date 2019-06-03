Утреннее ДТП в Бельцах: двое госпитализированы (ФОТО)

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Ранним утром на улице Штефана чел Маре в Бельцах произошло ДТП. В результате два человека попали в больницу.

31-летний водитель Audi, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, передвигался с большой скоростью и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, перевозящим хлеб. После этого машину Audi откинуло на автомобиль такси Dacia Logan, пишет baltionline.md со ссылкой на tvn.md.

Водитель Audi и его пассажир получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.