Утреннее ДТП: на Буюканах сбили подростка на “зебре”

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Авария произошла этим утром в столичном секторе Буюканы. 16-летнего подростка сбила машина, когда он переходил улицу по пешеходному переходу.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Алба-Юлия и Ион Пеливан. 16-летнего юношу с большим количеством травм госпитализировали в больницу им. В. Игнатенко, пишет realitatea.md.

За рулём автомобиля, совершившего наезд, находился молодой человек 29 лет. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.