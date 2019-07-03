Утреннее ДТП близ Оргеева: двое взрослых и ребёнок в больнице (ФОТО)

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В результате аварии, произошедшей недалеко от села Пересечино в Оргеевском районе, были госпитализированы три человека, включая восьмилетнего ребёнка. Пострадавшие были пассажирами микроавтобуса.

По словам сотрудника пресс-службы ИП Оргеева Ирины Бурдужан, спровоцировал ДТП 66-летний водитель легкового авто Mercedes, пишет tv8.md. Мужчина не учёл плохие погодные условия, выехал на встречную полосу движения, врезался в Lexus, а затем и в микроавтобус, следовавший по маршруту “Кишинёв-Окница”.

В салоне микроавтобуса было десять пассажиров. Троим из них понадобилась медицинская помощь.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.