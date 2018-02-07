Утоптанный гражданин

Почему падает явка на выборах?

К выборам – 2018 молдавское общество идёт усталым и разочарованным. Об этом говорят и настроения людей, и низкие избирательные явки голосовавших.

Зондирование общества

Неужели это правда, что разочарованные политиками и пустыми обещаниями граждане Республики Молдова не хотят участвовать в выборах? Ведь, как сообщает статистика, в последние годы коэффициент явки едва превышал 50%. Скажем так: народ изрядно подустал. Он устал от бедности и неопределённости завтрашнего дня, от непрерывного шума противоречивых новостей, этого растаскивания общества по квартирам и мнимого выбора, от отсутствия доступной и ясной программы развития страны, не предлагаемой властями.

Не в последнюю очередь он устал от обилия арестов, шумных дел, за которыми ничего не последовало, как и за расследованием кражи миллиарда, устал и от цинизма богатых, не стесняющихся превосходства своего образа жизни в беднейшей стране Европы…

Многое можно тут назвать, что заранее подрывает желание проявить свою гражданскую волю, лишает веры в справедливость результатов голосования. Ведь до сих пор всё на выборах заканчивалось «каруселями», розданной крупой и маслом, подкупом примаров, скандалами, «мёртвыми душами», внезапным отказом компьютеров и прочими вопиющими «проколами» настоящей демократии.

Хождение в народ

Недвусмысленный ответ на вопрос, как закопали гражданскую инициативу молдавского избирателя, говорят цифры в СМИ: если на первых демократических выборах в Республике Молдова в 1991 году явка составила 84%, то на последних выборах в 2016 году к урнам явились… 53% избирателей. Это тревожный знак неверия ни в демократию, ни в честность власти. А главное – знак сомнения, что что-то в Молдове может измениться к лучшему!

Проблемы эти накапливались годами, поэтому слабо верится в перемены после инициативы Ассоциации Promo-LEX, которая запустила по случаю Международного дня выборов кампанию в области гражданского и избирательного образования «Выбери критическое мышление!», которая завершится 5 марта. Сдаётся, такие светские мероприятия – для западных ребят. А для нас – как полумёртвому припарки. Молчаливые сёла со своей тяжёлой крестьянской думой, напуганные примары и зомбированные унирей или евроморковкой – какое они имеют к этому отношение?

Придётся ли политикам окунуться в гущу народа, чтобы узнать, что же случилось с его верой в значение своего волеизъявления? Безусловно, придётся. Поможет ли такой «большой поход» расшевелить гражданское чувство в массах? Пока вопрос.

Расшатывание устоев

Удивляться потере веры в своё государство не стоит. Среди гвоздей, которые пытаются забить, хороня Молдову как государство, – подписание деклараций двенадцатью сёлами Молдовы об объединении с Румынией. Трезвые обозреватели, такие как экс-замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, заявил, что это было организовано извне, не в этих сёлах, а в другом месте, конкретной группой лиц, с конкретной целью, с конкретным финансированием. Валерий Осталеп полагает, что властям не нужно притворяться, что ничего не происходит, нужна реакция на происходящее всего политического класса и общества, поскольку ситуация очень серьёзная.

Но вот такие факты, как закрывание глаз на происходящее самих властей, напрямую связаны…с верой в своё голосование. И не надо делать вид, что это не так.

Саша МЕНЬШИКОВ