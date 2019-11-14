Устроились на работу по поддельным паспортам и обворовывали клиентов: двоих молдаван задержали в Германии (ФОТО, ВИДЕО)

0

Двое граждан Молдовы по поддельным румынским паспортам устроились на работу в Германии в качестве курьеров в компанию по доставке посылок в декабре 2018 года. Однако вместо трудовой деятельности они занялись кражами и похитили мобильные телефоны, электрооборудование, одежду и обувь на общую сумму около 25 000 евро.

В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у них украденное. 13 ноября прокуроры провели задержание подозреваемых, а в их домах обнаружили и изъяли фальшивые удостоверения личности, а также деньги, полученные от преступной деятельности. Некоторые из похищенных товаров были изъяты сотрудниками Таможенной службы при попытке перевоза через границу.

За использование поддельных официальных документов задержанным грозит лишение свободы на срок до 5 лет. За совершение кражи им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.