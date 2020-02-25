Устроили в парламенте цирк и бардак. Оппозиция показала свое истинное лицо, – президент об “акумовцах”

Устроили в парламенте цирк и бардак. Оппозиция показала свое истинное лицо, – президент об “акумовцах”

Депутаты блока “АКУМ” заблокировали в минувшую пятницу трибуну парламента, чтобы не позволить премьер-министру Иону Кику представить результаты деятельности за первые 100 дней. Об этом Игорь Додон заявил в рамках “Прямой линии” на “Первом в Молдове”. 

Игорь Додон отметил, что за три месяца правительство Кику добилось больших результатов, чем кабинет министров Санду за пять месяцев. Именно поэтому “акумовцы” были не заинтересованы в том, чтобы граждане услышали об этих достижениях.

Произошедшее в парламенте президент назвал цирком и бардаком, и осудил это поведение.

– Оппозиция показала свое истинное лицо, – заявил он. 

 

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