Двое рецидивистов утроили наркопритон в съёмной квартире (ВИДЕО)

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В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Мирча чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы люди ведут себя агрессивно и, возможно, употребляют наркотические вещества. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили в жилище парня и девушку, которые находились под воздействием психотропных средств.

Полицейские установили, что в квартире проживает 31-летний мужчина. Он пригласил в гости свою 20-летнюю приятельницу. Оба употребляли наркотики. В ходе обыска в жилище был обнаружен пакет с растительной массой со специфическим запахом, а также самодельный прибор для употребления веществ. Всё найденное было отправлено на экспертизу, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Стоит отметить, что задержанных ранее документировали в связи с аналогичными нарушениями. На имя мужчины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Ему грозит штраф от 20 000 до 35 000 леев, исправительные работы на срок до 150 часов или до года лишения свободы. А девушке за употребление наркотиков грозит штраф в размере от 600 до 1 500 леев или исправительные работы на срок до 72 часов.