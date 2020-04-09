Устроила “квест” полицейским: жительница столицы заставила правоохранителей искать вымышленных грабителей (ВИДЕО)

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Жительница Кишинёва из-за собственной невнимательности потеряла крупную сумму денег. Расстроившись, женщина решила устроить полицейским “квест” и сообщила, что у неё украли деньги и 22 кг редьки. Полицейским быстро удалось раскрыть “преступление”.

“Пострадавшая” сказала правоохранителям, что двое злоумышленников напали на неё с ножом средь бела дня, отобрали деньги и сумку с овощами, после чего сбежали. Инцидент якобы произошёл 7 апреля на улице Узинелор в столичном секторе Чеканы. На место происшествия прибыла оперативная группа. Женщина сообщила, что у неё украли 1 260 леев, а также 22 кг редьки.

Полицейским удалось изъять видеозапись с места так называемого происшествия, в результате чего было установлено, что история была выдумана. Позже женщина призналась, что просто потеряла деньги.

За введение в заблуждение правоохранителей женщине грозит штраф в размере от 600 до 1 500 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.

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