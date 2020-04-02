Устроил “концерт” полицейским: правоохранители задержали агрессивного водителя “навеселе” (ВИДЕО)

Устроил “концерт” полицейским: правоохранители задержали агрессивного водителя “навеселе” (ВИДЕО)

Сотрудники ГИП принимают активное участие в поддержании общественного порядка и безопасности дорожного движения в период борьбы с COVID-19. К сожалению, отдельные граждане не только игнорируют рекомендации властей оставаться дома, но и в пьяном виде садятся за руль.

В частности, в столице в ночь на 31 марта, возле автозаправочной станции сотрудники ИП Буюкан заметили нетрезвого водителя, который намеревался сесть за руль и уехать. Правоохранители остановили мужчину и потребовали предоставить документы, однако он вёл себя крайне агрессивно и начал оскорблять их и угрожать.

Мужчину доставили в инспекторат. На имя 38-летнего жителя Крузешт было составлено два протокола: за отказ пройти тестирование на алкоголь, а также за оскорбление сотрудников полиции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md