Устроил “концерт” полицейским: правоохранители задержали агрессивного водителя “навеселе” (ВИДЕО)

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Сотрудники ГИП принимают активное участие в поддержании общественного порядка и безопасности дорожного движения в период борьбы с COVID-19. К сожалению, отдельные граждане не только игнорируют рекомендации властей оставаться дома, но и в пьяном виде садятся за руль.

В частности, в столице в ночь на 31 марта, возле автозаправочной станции сотрудники ИП Буюкан заметили нетрезвого водителя, который намеревался сесть за руль и уехать. Правоохранители остановили мужчину и потребовали предоставить документы, однако он вёл себя крайне агрессивно и начал оскорблять их и угрожать.

Мужчину доставили в инспекторат. На имя 38-летнего жителя Крузешт было составлено два протокола: за отказ пройти тестирование на алкоголь, а также за оскорбление сотрудников полиции.

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