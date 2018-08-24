Устрашающие цифры: в Молдове регистрируется уже 170 подтверждённых случаев кори

Все 170 случаев были зафиксированы за сравнительно короткий срок – с 1 по 23 августа.

Такие данные предоставил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), который недавно запустил на официальном сайте рубрику, где ежедневно обновляется информация относительно эпидемии кори в Молдове.

Так, на данный момент в Молдове зарегистрировано 170 случаев кори. Ещё 56 человек с подозрением на корь, сдали анализы и ждут результатов. Вспышки были зафиксированы в районах: Чадыр-Лунга, Вулканешты, Унгены, Тараклия, Кагул, Хынчешты и Кантемир.

Стоит отметить, что в рамках Консилиума общественного здоровья Унген представители медицинской сферы объявили, что в районе зарегистрировано 14 заболевших. 12 из них – жители села Морений Ной, куда изначально был завезён вирус, и ещё двое из села Шиковэц, пишет unghiul.com.

Власти предупреждают, что непривитые дети должны обязательно пройти вакцинацию до 30 августа. В противном случае, несовершеннолетние без прививок не будут допущены к школам и детским садам.