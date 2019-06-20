Уставший водитель смертельно опасен: НИП призывает водителей не садиться за руль переутомленными

Уставший водитель смертельно опасен: НИП призывает водителей не садиться за руль переутомленными

Усталость за рулём является основным фактором риска, особенно в период отпуска. Многие водители, которые не выезжали на длинные расстояния, отправляются в отпуск на личных авто или развлекаются всю ночь, а утром едут на машинах домой.

Самым опасным видом, в котором проявляется усталость за рулём, является микросон – состояние сна, которое длится от 2 до 30 секунд. У водителя в этот момент открыты глаза и он видит дорогу, но находится в состоянии размытой реальности, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования.

Опасность усталости за рулём демонстрируют аварии, произошедшие в последние дни. Одна из них случилась на улице Гренобле в столице, где молодой водитель насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Молодой человек всю ночь развлекался, а под утро сел за руль автомобиля. Второе ДТП произошло в селе Хырбовец Новоаненского района, в результате которого пострадал один человек. В ходе выяснения обстоятельств водитель признался, что уснул за рулём.

По данным НИП, с начала текущего года в стране было зарегистрировано 12 ДТП, которые произошли по вине уставших водителей. В результате этих аварий 3 человека скончались, а ещё 14 получили травмы различной степени тяжести.

В связи с этим НИП призывает водителей:

  • не садиться за руль в уставшем состоянии;
  • если вы чувствуете усталость, остановите авто и отдохните;
  • если вам предстоит длинная дорога, включите радио и приоткройте окна;
  • делайте перерывы каждые 2 часа, даже если не чувствуете усталости;
  • выпейте кофе или энергетик, который содержит минимум 200 мг кофеина;
  • учитывайте, что внешние факторы, например, однообразная дорога, жара или дождь могут вызвать усталость.
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