Установлено: виновными в пожаре в здании Института микробиологии оказались компании-операторы мобильной связи

Инспекторы Службы чрезвычайных ситуаций выяснили истинную причину, по которой случился пожар на крыше Института микробиологии и биотехнологии Академии наук в Кишинёве.

Как сообщил curentul.md директор Института зоологии Ион Тодераш, результаты экспертизы показали, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на станции передачи сигнала мобильной связи Orange и Moldtelecom, установленной на крыше здания. Он также отметил, что, согласно контракту между Институтом и оператором Orange, компания мобильной связи обязана покрыть ущерб, причинённый огнём.

– Ущерб составил 6,8 млн леев. В договоре об аренде места, где была установлена антенна, предусмотрены некоторые условия: в случае повреждения нашего учреждения ответственность за восстановление лежит на том, по чьей вине произошёл инцидент. Поэтому они вынуждены восстановить крышу и все остальное, но мы посмотрим, что покажет расследование, – добавил директор.

Он также отметил, что ни один представитель компании мобильной связи пока не появился в институте, чтобы обсудить этот вопрос. Кроме этого, Ион Тодераш заявил, что администрация учреждения уже передала в правительство все необходимые документы, чтобы претендовать на средства резервного фонда для восстановления здания.

Напомним, 20 апреля сильнейший пожар вспыхнул на крыше Института микробиологии и биотехнологии Академии наук на Телецентре. У специалистов имелись две версии случившегося: короткое замыкание в системе электроснабжения оператора мобильной связи и неосторожное обращение с источником открытого огня.