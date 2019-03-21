Установлена личность женщины, присвоившей в комратском магазине чужой кошелёк

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Полиция разыскала женщину, которая украла с прилавка в комратском обувном магазине кошелёк с деньгами и документами. Инцидент произошёл 14 марта.

После того, как девушка забыла в магазине кошелёк, другая покупательница решила присвоить находку себе.

Лицо пожилой женщины чётко зафиксировали камеры видеонаблюдения. После публикации в СМИ информации о преступлении, в полицию обратился мужчина, который рассказал о местонахождении женщины, пишет gagauzinfo.md.

В ходе проверки этой информации сотрудниками полиции была установлена личность преступницы. Ею оказалась 56-летняя жительница села Бороганы Леовского района.

По данному факту будет инициировано уголовное преследование. Обстоятельства инцидента выясняются.