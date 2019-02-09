Установлена личность третьего погибшего в аварии в Виннице

Установлена личность третьего погибшего в аварии в Виннице

Третьим погибшим в ДТП, произошедшем вблизи Винницы, стал 24-летний мужчина. Вчера вечером в ГИЧС подтвердили личность двух других жертв: 26-летней девушки и 44-летнего мужчины.

Напомним, что офицеры отправились на Украину для того, чтобы провести процедуру репатриации тел погибших. Их тела будут доставлены в страну в течение сегодняшнего дня, передаёт deschide.md со ссылкой на ipn.md.

В связи с данным инцидентом была создана кризисная ячейка для оказания помощи гражданам Молдовы, пострадавшим в ДТП. Кроме этого, была открыта горячая линия. Родственники и близкие пострадавших могут звонить по номеру 022 78-50-32, чтобы получить какую-либо информацию.

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