Установлена личность “шутника”, сообщившего о бомбе в бельцкой прокуратуре

0

Информация о взрывном устройстве в бельцкой прокуратуре оказалась ложной. Об этом заявила пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова.

По её словам, в полицию позвонил мужчина, который представился бывшим военным. Он сообщил, что направляется к зданию прокуратуры с намерением её взорвать, пишет btv.md. После этого из здания прокуратуры и примэрии, где также находится отдел этого ведомства, срочно эвакуировали людей.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Сынжерейского района.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. “Шутнику” грозит штраф, неоплачиваемый труд в пользу общества или тюремное заключение сроком до 2 лет.