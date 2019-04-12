Установлена личность “шутника”, сообщившего о бомбе в бельцкой прокуратуре

Установлена личность “шутника”, сообщившего о бомбе в бельцкой прокуратуре

Информация о взрывном устройстве в бельцкой прокуратуре оказалась ложной. Об этом заявила пресс-секретарь инспектората полиции Бельц Евгения Молчанова.

По её словам, в полицию позвонил мужчина, который представился бывшим военным. Он сообщил, что направляется к зданию прокуратуры с намерением её взорвать, пишет btv.md. После этого из здания прокуратуры и примэрии, где также находится отдел этого ведомства, срочно эвакуировали людей.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Сынжерейского района.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. “Шутнику” грозит штраф, неоплачиваемый труд в пользу общества или тюремное заключение сроком до 2 лет.

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