Установлена личность преступника, заставившего несовершеннолетнюю из Леова сняться в порно

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Полицейским из Леова удалось задержать мужчину, склонившего 14-летнюю девушку к съёмке в порнофильме. Впоследствии фильм был размещён на веб-сайте “для взрослых”.

Задержанным оказался 25-летний молодой человек из Леова, который ранее уже несколько раз нарушал закон. Преступник женат и воспитывает приёмную дочь.

Как рассказал deschide.md начальник инспектората полиции Леова Адриан Сырбу, преступника опознали и задержали на 72 часа. Оказалось, что мужчину неоднократно арестовывали за кражу, мошенничество, а также за развратные действия.

Задержанный признал свою вину. Он познакомился с несовершеннолетней через социальные сети, попросил девушку прислать ему несколько фотографий, на которых она снята обнажённой. Позже незнакомец начал её шантажировать и попросил снять видео, которое впоследствии было размещено на порносайте.

По факту распространения детской порнографии было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит дальнейшее расследование.