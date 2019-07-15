Установлена личность подозреваемого в жестоком убийстве на Ботанике

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Главный подозреваемый в совершении убийства 32-летней жительницы столицы, найденной на прошлой неделе мёртвой на сидении автомобиля на одной из улиц в секторе Ботаника, был идентифицирован и объявлен в розыск. Как только его найдут, он будет передан суду.

По данным полиции, подозреваемым является 40-летний мужчина, который ранее был судим в Российской Федерации за убийство, а также в Республике Молдова за совершение грабежей. Как передаёт ipn.md, жертва и подозреваемый не знали друг друга, а убийство было совершено с целью ограбления.

По имеющимся данным, преступление совершил один человек, в другом месте, а не там, где была найдена погибшая. Жертва была задушена. На её теле обнаружены признаки, свидетельствующие о том, что женщина сопротивлялась.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.