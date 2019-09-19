Установлена личность молдаванина, найденного без сознания в Израиле

Установлена личность молдаванина, найденного без сознания в Израиле

В посольстве Республики Молдова в Израиле сообщили о том, что личность гражданина, которого обнаружили без сознания на одной из остановок в городе Петах-Текива, была установлена. В настоящее время представители посольства пытаются выяснить, куда пострадавшего госпитализировали.

На странице посольства в Facebook сообщается, что ведутся переговоры с израильскими властями и местным работодателем для выяснения деталей произошедшего.

Ранее мы писали о том, что уроженец Бельц был найден без сознания на остановке в одном из пригородов Тель-Авива. Сообщение об этом и фотография мужчины были опубликованы в группе социальной сети.

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