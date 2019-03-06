Установлен виновник смертельного ДТП в Рыбницком районе (ФОТО)

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В экспертно-криминалистическом центре МВД завершено исследование крови водителей-участников ДТП в Рыбницком районе. Как удалось установить, водитель автомобиля Audi в момент аварии находился в состоянии опьянения.

В крови погибшего водителя обнаружено 1,55 промилле алкоголя. Это примерно равно выпитой бутылке водки. Водитель BMW в момент столкновения был трезв, пишет mvdpmr.org.

Напомним, 23 февраля на трассе Тирасполь-Рыбница, между сёлами Бутучаны и Попенки, произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате погибли трое – водитель Audi и две пассажирки BMW.

В настоящий момент по данному ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство.