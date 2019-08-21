Установлен плафон финансовых средств для участников новых парламентских выборов по 4 одномандатным округам

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Центральная избирательная комиссия установила предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на банковский счет «Предназначен для инициативной группы/инициативных групп», созданной/ых политическими партиями, общественно-политическими организациями, избирательными блоками и независимыми кандидатами для поддержки кандидатов в одномандатных округах № 17, № 33, № 48 и № 50, на сумму в 69 750,00 леев для каждой инициативной группы в одном одномандатном округе.

Также ЦИК установила предельный размер финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд» конкурентов на выборах в одномандатных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года, на сумму 2 092 800,0 леев для каждого конкурента на выборах.

Кроме того было принято решение о размере беспроцентного кредита, предоставляемого конкурентам на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года, следующим образом:

– для каждой политической партии, общественно-политической организации, избирательного блока – 50.000 леев; – для каждого независимого кандидата – 10.000 леев.