Установка спортивных комплексов в селах страны по инициативе президента идет полным ходом

Национальная программа по реабилитации спортивной инфраструктуры в населенных пунктах Республики Молдова, преимущественно в сельской местности, была запущена осенью этого года.

Сегодня глава государства встретился с ответственными за проведение работ лицами, и обсудил состояние дел. По итогам беседы на своей странице в социальной сети Игорь Додон написал, что в течение 2018 года будет введено в эксплуатацию около 100 спортивных комплексов, а на протяжении всего мандата — около 300 (в каждом третьем населенном пункте страны). В настоящее время работы в данном направлении начались или ведутся в 10 крупнейших селах Молдовы (по количеству жителей), причем в некоторых уже находятся на стадии завершения, как, например, в коммуне Бачой.

— Здоровый образ жизни и массовые занятия спортом должны стать приоритетом для Республики Молдова вместе с качественным образованием, а также другими социальными областями. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы нынешние и будущие поколения развивали свои интеллектуальные, духовные и физические способности. Нужно руководствоваться девизом: «В здоровом теле — здоровый дух»! — подчеркнул он.

Отметим, что спортивные комплексы будут включать в себя площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол, площадки для занятий фитнесом, игровые площадки для детей, зоны отдыха для взрослых и так далее.