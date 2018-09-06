Установка детских и спортплощадок, помощь разным категориям населения: результаты работы социалистов в Кишиневе за 3 месяца (ВИДЕО)

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишиневе Ион Чебан в ходе пресс-конференции сегодня, 6 сентября, представил отчет о деятельности возглавляемого им коллектива на протяжении последних трех месяцев.

Чебан отметил, что за это время многое удалось сделать, но этого, безусловно, недостаточно, так как проблем в столице много, и посетовал, что порой проблемы возникают на уровне не законодательной, а исполнительной власти. Он рассказал, что с 4 июня фракцией ПСРМ было предложено более 30 инициатив, большинство из которых – социальные.

Надбавки к зарплатам для многих категорий госслужащих

Около 1200 соцработников и около 800 работников культуры получили надбавку в 40%, около 700 человек, занятых в области защиты детей, – 30%. Дидактические кадры с 1 сентября текущего года получили 1000 леев дидактической помощи к началу учебного года, также им выделено 70 леев в качестве транспортной компенсации.

– Списки получателей этой компенсации уже составлены, утверждены и отправлены в управление образования. Если все же возникают проблемы с получением, просим обращаться в Партию социалистов, – сказал Чебан.

Также была выделена ежемесячная компенсация в 1000 леев для молодых специалистов для аренды жилья.

Помощь детям и неимущим

Детям из неблагополучных семей было выделено 700 леев на подготовку к школе. Также в рамках общенациональной программы Фонда Первой Леди Din Suflet 4 тысячи столичных детей получили рюкзаки со школьными принадлежностями.

Нуждающиеся столичные семьи смогут воспользоваться 40%-ной компенсацией затрат на отопление, компенсацией на оплату воды и вывоза мусора. Всего этими компенсациями воспользуются 42 тысячи семей столицы.

Помощь людям с особыми потребностями

До конца текущего года будут установлены не менее 30 специальных лифтов, а если не будет преград, то появится такой лифт и у примэрии Кишинева. Около 100 горожан с проблемами зрения получат очки. Помимо этого, на 300 человек увеличился штат соцработников, ухаживающих за прикованными к постели больными, и теперь ими могут стать родственники, с соответствующей зарплатой.

Установка детских и спортивных площадок

На данный момент полным ходом идет процесс установки 125 детских площадок. Чебан признал, что в этом процессе возможны задержки, но отметил депутаты и мунсоветники Партии социалистов стараются держать все на контроле, в в том числе выезжая на места. Также до 31 декабря текущего года во дворах появятся 70 новых спортплощадок, установлены 600 новых скамеек. Также проводится обустройство и освещение дворов.

Борьба с незаконными стройками

За три месяца членами фракции ПСРМ были осуществлены десятки выездов на места сомнительных строек, где проведены беседы с жильцами. Также были отправлены сотни обращений в ответственные учреждения.

Работа с горожанами

Всего за три месяца Партией социалистов было получено около 900 петиций, часть из них уже исполнены, часть изучаются. Также советниками ПСРМ были лично приняты по разным проблемам 1256 человек.

Перевод сайта примэрии Кишинева на русский и английский языки

На данный момент волонтерами, собранными социалистами, на русский язык были переведены более 300 страниц документов и регламентов, впереди – еще несколько сотен страниц. Также достигнута договоренность с волонтерами по поводу перевода сайта на английский язык.

Ион Чебан гарантировал, что все вопросы, по которым решения были приняты при участии социалистов, будут исполнены, как и обещалось. Также он призвал жителей столицы, которым по каким-либо причинам не удается получить положенную компенсацию или надбавку, обращаться в Партию социалистов.