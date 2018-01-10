Усталость идей

Власть не может предложить обществу ничего нового

Правящий режим не в силах изобрести бодрящие лозунги типа «Вперёд – к светлому будущему!» или «Построим Европу у себя дома!» – каждый из них будет ложью. Ещё хуже дела обстоят с новыми идеями и программами: откуда им взяться на фоне неразрешённых проблем? Разве что объявить субботник по разбору авгиевых конюшен…

Старые песни на новый лад

Народ, общество ждут как манны небесной новых программ и идей, это и ежу ясно. Единственное, что может всех объединить, – реально очерченное будущее! Но что в сухом остатке? Несмотря на то что последние полгода власть усиленно подворовывает социальные идеи у социалистов – при бедности других полагающихся ей идей, к примеру обустройства страны, – она не в силах сбросить свои жадные расчёты на денежные вливания Запада. Остальное – всё рябь на поверхности образовавшегося омута проблем: раздаёт ли Плахотнюк памперсы в больницах, пичкает ли Павел Филип небедных таможенников новыми авто или устраивает ярмарку «а ля Европа». Зато показная, демонстративная ненависть к России правящего режима, эта дежурная отработка в угоду Западу, носит бойкие «творческие» формы – трагичные для республики, а теперь уже и комичные. Так, ни с того ни с сего недавно вызволенный из тени политического небытия, «тишайший из тишайших» Юрий Лянкэ в ходе одной из телепередач заявил, что нашим гастарбайтерам место совсем не в России, а… в соседней Румынии. И вообще, по его мнению, молдавское правительство должно чуть ли не перво-наперво заниматься… возвращением молдавских мигрантов из РФ! А что эти мигранты вносят больше всего денег в казну Молдовы – в запале не до таких мелочей: в ход пошли нетолерантные изощрённые намёки на обрусевших в Москве соотечественников. «Или, по крайней мере, это моя старая идея, которая так и не была реализована, – отправлять (гастарбайтеров. – Ред.) работать в Яссы или Клуж-Напоку, где не хватает рабочих рук и зарплаты намного достойнее, а условия легальные. Плюс выучили бы румынский язык и увидели другой образ жизни», – отметил ободрённый плахотнюковским сватаньем в вице-премьеры Лянкэ, а посему, вознамерившись лягнуть и главу государства, заявил, что не заметил изменений в молдавско-российских отношениях с тех пор, как Игорь Додон стал президентом. Ну с кем куриной слепоты не случалось… вот и Лянкэ стал её очередной жертвой.

В чём клюква?

Настоящим «болотом в истории Молдовы» назвал ушедший 2017 год известный юрист Павел Мидриган. А депутат ЛДПМ Мария Чобану пошла ещё дальше, назвав действующий молдавский парламент… бригадой воров. Она объявила о прекращении своей депутатской и политической деятельности по истечении мандата ещё и потому, что нынешний парламент, по её словам, представляет не граждан, а бригаду воров, которая купила всё, что продавалось, а то, что нельзя было купить, получила с помощью шантажа или мошенничества.

Председатель фракции ЛДПМ в парламенте Тудор Делиу на закрытии осенней сессии законодательного органа, обращаясь к правящей коалиции, заявил: «…чтобы и вся страна знала, что самых коррумпированных вы уже купили и сделали их партнёрами на вашем банкротском пути для «развития» страны».

– Лянкэ, Тэнасе, Габурич. Мы были бы рады, если бы вас взяли как лучших, а не как лакеев, готовых всегда служить одному хозяину или другому. А может, готовится другая крупная кража и есть необходимость в нужных людях? У господина Лянкэ и господина Габурича достаточно опыта ставить подписи под мошенническими документами и делать это без угрызений совести. Возможно, и на сей раз вас используют для этих же целей. Остаётся ждать больших сюрпризов. Исходя из последних событий, они неизбежны, – заявил либерал-демократ.

Эффектные люди

Какие будут ещё «последние события» и эффекты – никто не знает. Как сказал политолог Игорь Боцан, главное свойство – вектор и «эффект Влада Плахотнюка», этого негласного рулевого Молдовы, «всех захватить врасплох». Правда, добавил он, как можно называть деполитизированным сосватанное им обновление правительства, когда там все – единицы политические, начиная с Тэнасе и заканчивая Лянкэ. И в самом деле! Кто бы сомневался… Одно непонятно: восхищается Боцан такими нелигитимными «эффектами Плахотнюка» или их порицает. Вроде бы – второе. Сказал же он в рамках авторской передачи, что «благодаря Конституционному суду Плахотнюк может делать в Молдове всё что угодно!». И снова гложат смутные сомнения… не прозвучала ли и здесь нота некоего восторга?

А то ведь как у нас по-медвежьи всё выходит: не там где правда – сила, а наоборот: где сила – там и правда, а кругом – одни лакеи с подносами стоят…

Саша Меньшиков