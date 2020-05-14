Уснули и забыли еду на плите: нетрезвые супруги едва не лишились квартиры

0

Пожар случился в Тирасполе сегодня днём. Из окон квартиры на первом этаже дома валил дым. Достучаться до хозяев жильцы многоэтажки не смогли и вызвали пожарных.

Специалисты попали в помещение через окно. В комнате в дыму обнаружили нетрезвых супругов. В кухне на плите догорали остатки еды.

Спасатели проветрили квартиру, а прибывшие врачи скорой помощи осмотрели супругов. У них диагностировали сильное алкогольное опьянение. Госпитализация не потребовалась, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Хозяин дома признался, что о еде на плите забыл и уснул. По факту случившегося проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.