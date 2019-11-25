Уснула с сигаретой: тираспольчанку госпитализировали с ожогами

Уснула с сигаретой: тираспольчанку госпитализировали с ожогами

42-летняя жительница Тирасполя была доставлена в больницу с ожогами I-II степени головы и спины.

ЧП произошло в частном домовладении. Как выяснилось, термические повреждения женщина получила ночью. От тлеющего матраца загорелась её одежда, пишет mvdpmr.org.

Пострадавшая разбудила супруга, который сумел потушить горящие вещи. Скорую вызывать не стали. Дальнейшего воспламенения не произошло, и домочадцы спокойно продолжили спать.

За медицинской помощью тираспольчанка обратилась на следующий день. Пострадавшая в сознании, проходит лечение в отделении хирургии.

Предварительной причиной ЧП считают курение в постели. Разбирательство продолжается.

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