Услуги такси – по-белому?

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О том, как работают таксомоторные компании

В редакцию «АиФ в Молдове» на имя автора материала пришло письмо, в котором читатель пишет о том, что в последний год трудно заказать такси, хотя «такси – очень простой бизнес… Для этого нужно только нормально платить водителям и не вздувать цены… в погоне за сверхприбылями». Автор письма просит прояснить этот вопрос.

Первый взгляд обманчив

Действительно, на первый взгляд этот бизнес вроде бы проще некуда. Заказываешь либо ловишь такси прямо на улице, и оно доставляет в нужное место по установленному тарифу, а их, как правило, четыре: по городу, за городом, ночной и класса «комфорт». Обслужить автомобиль, заправить горючим сегодня не проблема. Как говорится, крути баранку и подсчитывай выручку.

Однако всё далеко не так просто. В частности с 2008 года в течение первых шести лет перевозка пассажиров действительно сокращалась от 4259,1 тыс. до 3840,0 тыс., а пассажирооборот – с 84,3 млн пассажирокилометров до 62,5 млн. Но в последующем эти показатели продемонстрировали стремительный рост и к 2017 году достигли соответственно 6463,2 тыс. и 139,4 млн пассажиро-км.

Автопарк без водителей

Предварительные оценки 2018 года говорят, что рост этих услуг продолжился. И в скором времени статистика это подтвердит. Но данный бизнес имеет массу своих специфичных проблем, прежде всего территориальных – около 80% объёма услуг оказывается кишинёвскими компаниями. Поэтому заказать такси за пределами столицы несопоставимо проблематичнее. И это при жёсткой конкуренции, которая загоняет мелкие фирмы с количеством автомобилей до 100 единиц в убытки. Более или менее сводят концы с концами лишь компании с парком в 130–250 машин. Как говорят экономисты, за счёт масштаба. Но и в них наличный автопарк катастрофически недоукомплектован водителями. А в целом по стране общий дефицит водителей оценивается почти в тысячу человек.

Вот и получается, что автотранспорт есть, однако посадить за руль зачастую некого. Часть профессионально подготовленных водителей выехала из страны. Да и в период с апреля по октябрь по-прежнему много желающих отправиться на заработки в Россию, где подобный сервис оплачивается существенно выше.

Холостой пробег

Кроме того, спрос на данный вид услуг во многом непостоянен. В период с февраля по апрель он сокращается на 25–30%. А пик приходится на конец июля – начало сентября. Помимо этого, в пятницу, субботу и в воскресенье потребность в подвозе дополнительно увеличивается ещё в 2–3 раза. В утренние часы большинство потенциальных клиентов желает попасть в центр города, а в вечерние – основные пассажиропотоки уже из центра в спальные районы. В итоге загрузка пассажирами преобладает лишь в одном направлении. И именно поэтому кардинально возрастает уровень холостых пробегов, что, разумеется, увеличивает себестоимость поездки.

А когда клиенты в дефиците и за рабочую смену больше потеряешь, чем заработаешь, ряд водителей предпочитает заняться личными проблемами. К тому же усилия властей, как правило, в основном направлены на реализацию фискальной функции, а в части улучшения условий для ведения бизнеса – так это последнее дело. В частности в Европе организованы специально обустроенные места для стоянки или остановки таксомоторов. В Кишинёве в местный бюджет с каждого автомобиля ежемесячно взимается 300 леев. И на этом «забота» о донорах муниципального бюджета заканчивается.

Соучастники обворовывания

Таким образом такси – далеко не лёгкий хлеб. Но учитывая, что ещё в недалёком прошлом значительная часть денежных потоков обращалась по серым схемам, было немало желающих подвизаться на этом поприще.

Не всегда включён счётчик, да и попросить чек за оказанную услугу в Молдове считается дурным тоном. Более того, у значительного числа наших сограждан существует предубеждение в том, что в казну государства просто необходимо платить как можно меньше. И этим даже бравируют.

Довольно часто мы становимся свидетелями того, как, выходя из троллейбуса или автобуса, «щедрый» пассажир возвращает кондуктору свой билет либо вообще отказывается его брать. А ведь таким образом он становится соучастником обворовывания предприятия. Откуда же тогда появиться источникам для достойной зарплаты бюджетникам, для выплаты пенсий, финансирования образования и здравоохранения, строительства и ремонта дорог и т. д.?

Заслонить тень

Тем не менее власть всерьёз решила навести порядок в сфере услуг такси и максимально ограничить саму возможность ухода в тень. Здесь во многом сошлись интересы фискальных органов и владельцев компаний. Как известно, с 1 октября прошлого года с каждого водителя такси, зарабатывающего менее 10 тыс. леев в месяц, начали удерживать фиксированный налог. Сегодня это 1624 лея. А то, что начислено свыше 10 тыс., – 12%. Помимо этого, Кодексом автомобильного транспорта в ст. 81 прописан и целый ряд неукоснительных условий для осуществления таксомоторных автотранспортных перевозок, включая и то, что «Потребитель имеет право не оплачивать проезд, если кассовый чек… не вручён».

Ужесточены меры и в отношении тех, кто решается заняться нелегальным извозом, вплоть до снятия регистрационных номеров с автомобиля на полгода. А в целом в сфере оказания услуг такси налоговые органы за 2018 год провели 1814 оперативных проверок и наложили штрафные санкции на сумму 3,43 млн леев.

«Более или менее сводят концы с концами лишь службы такси с парком в 130–250 машин. Но и в них наличный автопарк катастрофически недоукомплектован водителями. А в целом по стране общий дефицит водителей оценивается почти в тысячу человек».

Вершина айсберга

И это, хоть и со скрипом, было бы принято обществом, если бы не расцветающая пышным цветом под крышей Yandex.Taxi организация извоза на «льготных» условиях. Казалось бы, этой компанией всего-то оказываются информационные услуги по заключённым с перевозчиками контрактам с взиманием 8–16% от

стоимости каждой поездки. По некоторым оценкам, уже более 4200 водителей вовлечено в эту сеть.

А ведь это импорт услуг нерезидентом Республики Молдова, зарегистрированным в Амстердаме (Голландия). Поэтому данные сборы как минимум должны были бы облагаться НДС в размере 20%. Но это лишь вершина айсберга.

Мимо налоговой

Откройте интернет, и вы найдёте весьма заманчивые предложения. С одной стороны, обещают подключение водителей к Yandex.Taxi в течение одного дня с минимальным пакетом документов как с личным автомобилем, так и с машиной компании. И под это гарантируют скидки на СТО, топливо, мойку машин и даже на кофе в 30%! С другой стороны, потенциальный пассажир может заказать такси по телефону, интернету или мобильному приложению к своему смартфону – стоимость поездки по городу и в аэропорт сообщат заранее и подадут машину за 7 минут…

В итоге в стране уже сформированы почти идеальные условия для ухода от налогов. Ведь вся информация об осуществлённых платежах фиксируется на сервере в Амстердаме, а поэтому молдавским налоговикам она недоступна. И даже когда пассажир изъявляет желание получить чек, ему предлагают получить калькуляцию услуги на e-mail. То есть и здесь – мимо налоговой службы!

Несмотря на то что для транспортных компаний регламентировано иметь в своей собственности не менее трети автопарка, эту норму легко обойти, ибо в данную треть могут быть включены и автомобили, приобретённые в лизинг, в том числе и от физических лиц…

Это может быть оформлено только на бумаге, «легализуя» тем самым компании-фантомы без собственного автопарка. Что и происходит. А уйдя от налогообложения, можно и подемпинговать, наращивая клиентскую базу.

И если налоговая всё же сядет на хвост, то тут же можно исчезнуть, как и небезызвестная фирма «Рога и копыта» из «Золотого телёнка», а взамен продуцировать новые клоны. Поэтому государству продолжать в этих реалиях прессинг по отношению к компаниям, которые опрометчиво вышли из тени, означает прямой путь к их ликвидации вследствие неизбежного разорения.

Кстати

Долой пиратство!

В настоящее время с подобными проблемами пытаются разобраться и в целом ряде стран Европы. Так, в Англии весьма озабочены вторжением компании UBER, зарегистрированной в США (Yandex.Taxi – её прототип).

И в соседней Румынии те же проблемы. В частности 13 февраля 2019 г. протестом таксистов был заблокирован центр Бухареста, на котором от властей потребовали ликвидации пиратства. Как заявил президент конфедерации уполномоченных операторов и перевозчиков Василе Штефанеску, в Румынии более 100 тыс. нелицензированных лиц под крышей UBER и подобных нерезидентов.

Такие же протесты прошли в Араде, Тимишоаре, Яссах, Бакэу, Брашове, Тыргу-Муреше и в других городах. Станет ли это уроком для молдавской власти – большой вопрос?

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ