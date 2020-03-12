Условная защита

Условная защита

Почему такой ажиотаж вокруг медицинских одноразовых масок? Разве они могут спасти от вирусов? В. Загорча, Хынчештский район

– Простые хирургические маски не обеспечивают 100% защиты, – утверждает директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ. – Первым, кто должен надеть маску, это больной человек. У нас происходит наоборот: здоровый человек носит маску, а она между тем затрудняет его дыхание.

Больной человек, используя это защитное средство, немного снижает риск передачи заболевания. Также должны носить маски  и медицинские работники, потому что они контактируют с заразившимися.

Наши граждане должны это понимать и не покупать маски целыми упаковками.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md