Условия участия в программе «Первый дом» будут упрощены за счет сокращения доли собственного участия и расширения категорий участников. Соответствующий проект одобрила сегодня парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам.

Проект предполагает снижение доли первоначального собственного участия в программе с 10% до 5% от покупной цены дома. В то же время предусматривается увеличение возраста заявителей, которые могут получить доступ к программе, – с 45 до 50 лет.

Физические лица, владеющие имуществом, но чья жилая площадь превышала 9 м2 на человека, также получают право на участие.

Законопроект предусматривает включение в категорию участников программы, получающих компенсации, и лиц, получивших ипотечный кредит до запуска программы, то есть до марта 2018 года.

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