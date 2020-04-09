Условия карантина в Штефан-Водэ ужесточат (ВИДЕО)

Условия карантина в Штефан-Водэ ужесточат (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы сообщил Ион Кику. Премьер-министр отметил, что ситуация в этом городе остается тревожной. 

– В Штефан-Водэ мы также введем дополнительные меры для обеспечения соблюдения этих строгих мер. Призываю местную публичную администрацию, особенно примара города, оказать всё содействие для этого, – сказал он. 

Напомним, что на данный момент на карантине остаются 4 населенных пункта: муниципий Сороки, город Штефан-Водэ, а также села Карахасань и Талмаза Штефан-Водского района.

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