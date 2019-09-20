Усилиями социалистов на Ботанике откроется ещё одна спортивная площадка (ФОТО)

Усилиями социалистов на Ботанике откроется ещё одна спортивная площадка (ФОТО)

У дома №5 на улице Четатя Албэ идёт подготовка территории, на которой будет реконструирована спортивная площадка. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Когда-то тут была дворовая спортивная коробка, где молодежь гоняла в футбол. По просьбе местных жителей мы ее восстановим. Работы по подготовке уже начались. Через два месяца у жителей этих дворов будет новая спортивная площадка, – написал Витнянский.

Стоит отметить, что это уже третья дворовая спортивная площадка на Ботанике, которая будет восстановлена усилиями ПСРМ.  Примечательно, что на Ботанике расположены 34 старые заброшенные спортивные коробки, нуждающиеся в восстановлении. Жители улиц Куза-Водэ, Брынкушь, Титулеску, Дачия и многие другие ждут реконструкции своих площадок. ПСРМ обещает, что каждая из них будет восстановлена в течение 4-х лет.

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