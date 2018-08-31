Усилия социалистов – на благо кишиневцев: в столице устанавливаются детские площадки (ФОТО)

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан проверил ход работ по установке детских площадок во дворах жилых кварталов в столице.

Муниципальная программа, предусматривающая установку более 150 площадок в 2018 году в Кишиневе, была предложена социалистами на переговорах о приоритетах бюджета 2018 года. Программа инициирована в ответ на просьбы жителей столицы, сформулированные в форме электронных петиций в рамках интерактивного взаимодействия ПСРМ с жителями Кишинева, decide.md и petitii.md, а также подписей граждан по сотням адресов в городе.

– Также хотел бы упомянуть, что все, что касается помощи, координации с претурами секторов, другими учреждениями – все это делалось и будет продолжать делаться при поддержке коллег из фракции. Ниже вы найдете адреса и расписание установок игровых площадок во дворах. По опыту знаю, что могут быть отсрочены по техническим или климатическим причинам на срок до 2 недель, даже если обязательства зафиксированы, – сказал Чебан.

Социалист также отметил, что возглавляемая им фракция продолжает работу над формированием бюджета на 2019 год. Эта, как и другие задачи, были обозначены им ранее как приоритеты работы фракции ПСРМ на ближайшие месяцы.