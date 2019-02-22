Усиленный режим по предоставлению помощи больным гриппом сохраняется

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Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ) решили сохранить усиленный режим по предоставлению медицинской помощи больным гриппом. Также будет усилено медицинское наблюдение в детских садах и школах.

Глава пресс-службы Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор отметила, что будут усилены меры по раннему выявлению лиц с признаками, совместимыми с гриппом. Как пишет moldpres.md, также будет дополнен запас медикаментов в медико-санитарных учреждениях, в особенности противовирусными препаратами, расходными материалами и оборудованием, необходимым для медицинского ухода и инфекционного контроля. В то же время на этой неделе сохранится медицинский отбор в детских садах и школах с предоставлением ухода на дому детям больным гриппом и ОРВИ.

Напоминаем, что с начала холодного сезона зарегистрировано 27 смертельных исходов из-за гриппа. Минздрав заявляет, что большинство смертей вызвано несвоевременным обращением за медицинской помощью, осложнениями в сочетании с другими заболеваниями, а также отсутствием вакцинации.