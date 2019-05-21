Ушлый житель Григориополя подслушал пин-код и снял с карты пенсионера крупную сумму денег

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За помощью в милицию обратился 60-летний житель села Красная Горка. Мужчина рассказал, что с его банковского счёта кто-то снял 10 тысяч приднестровских рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, о пропаже большей части накопленных средств потерпевший узнал 18-го мая. Сразу обратился в банк. Сотрудники учреждения пояснили, что днём 10-го мая были проведены две финансовые операции. С карточки сначала сняли 3 тысячи, позже – ещё семь.

Как выяснилось, на тот момент владелец карты проходил лечение в стационаре районной больницы. Мужчина вспомнил, что примерно в те же дни он не мог найти свою пластиковую карту, думал – потерял. Взамен утраченной получил в банке новую, но тогда не проверил состояние счёта.

В ходе дальнейших проведённых мероприятий участковый установил личность злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Григориополя. Подозреваемый тоже какое-то время лежал в больнице. Несколько раз он бывал в палате, где находился потерпевший. Однажды услышал, как тот называет пин-код товарищу, которого просил сходить в аптеку за лекарствами. Обратил внимание и на то, что пенсионер хранит пластиковую карту под подушкой.

Чужими деньгами предприимчивый горожанин распорядился быстро. Погасил свой кредит, рассчитался с долгами по коммунальным платежам. Но тайное стало явным. За совершение хищения ему может грозить до двух лет лишения свободы. По факту кражи возбуждено уголовное дело.