Ушлый рыбничанин ограбил дом престарелой соседки, воспользовавшись ее отъездом

Преступление было совершено в ночь с 1 на 2 января.

74-летняя жительница Рыбницы находилась в отъезде. За домом в эти дни присматривала соседка женщины.

7 января в милицию обратился 58-летний сын хозяйки дома, обнаруживший пропажу имущества. Как выяснилось, вор пробрался в дом, подобрав ключи. Распилив «болгаркой» металлический сейф, он похитил 2500 приднестровских рублей и документы.

– 8 января подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний рыбничанин – внук соседки, присматривавшей за домом. В отсутствие хозяйки злоумышленник воспользовался случаем. Милиционеры изъяли часть похищенного по его месту жительства, – сообщили в МВД Приднестровья.

Подозреваемый был помещен под арест. Возбуждено уголовное дело.