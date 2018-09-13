Ушлый рецидивист украл из торгового центра в Кишиневе 50 пар часов (ВИДЕО)

Полицейские столичного сектора Центр задержали в Кишиневе 23-летнего уроженца Кагульского района, подозреваемого в совершении кражи в особо крупных размерах.

Инцидент произошел 14 августа текущего года. Подозреваемый через заднюю дверь пробрался в коммерческий центр, расположенный на бульваре Штефана чел Маре, откуда украл 50 пар часов марки “Casio”, причинив ущерб в размере 78 тысяч леев.

Подозреваемый вскоре был задержан и доставлен в инспекторат полиции для дачи показаний. Молодой человек полностью признал свою вину. Он сообщил полицейским, что намеревался покинуть территорию Республики Молдова и сбыть за границей украденные часы для получения прибыли. Стоит отметить, что ранее он уже был судим за кражи.

В настоящее время молодой человек арестован на 30 суток и проходит по уголовному делу о краже. Согласно законодательству, ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.