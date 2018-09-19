Ушлый предприниматель закупил для столичной школы некачественное оборудование на 57 тысяч леев

Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и передала в суд дело в отношении администратора одной из компаний.

Согласно материалам дела, Управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинев провело открытый тендер на приобретение оборудования для столовой одной из столичных школ. Победителями стали два экономических агента, с которыми были заключены контракты на общую сумму в 500 тысяч леев.

В итоге одна из компаний поставила оборудование, часть которого не имела сертификата соответствия. Помимо этого, некоторое оборудование явно ранее было в употреблении, а затем переделано или кустарно отремонтировано. Общая стоимость некачественного оборудования составляет 57 тысяч леев.

Обвиняемый полностью признал свою вину, ему грозит штраф в размере от 650 до 1150 долларов США или лишение свободы на срок до трех лет, в обоих случаях с лишением права на осуществление определенной деятельности на срок от двух до пяти лет.