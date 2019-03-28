Ушлый контрабандист из Кагула спрятал в колесе 4 тысячи сигарет (ФОТО)

Ушлый контрабандист из Кагула спрятал в колесе 4 тысячи сигарет (ФОТО)

Нестандартное местечко для контрабанды придумал житель Кагула – он спрятал 4 000 сигарет в автомобильное запасное колесо. Незаконный товар обнаружили таможенники.

Как сообщает Таможенная служба, партия сигарет была найдена на контрольно-пропускном пункте «Кагул» с помощью команды кинологов. Ещё одна попытка незаконного вывоза из страны табачных изделий была предотвращена сотрудниками таможенного пункта «Скуляны». Служебный пёс учуял наличие подозрительных товаров в стенах микроавтобуса, за рулём которого находился житель Унген. В результате обысков в автомобиле было найдено 9 800 сигарет.

Все найденные табачные изделия были изъяты. Нарушителям грозят штрафы.

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