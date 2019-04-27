Ушли с полными пакетами и пустыми кошельками: жители столицы “разнесли” Центральный рынок

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Центральный рынок в Кишинёве штурмуют покупатели. Они приходят за товаром с пустыми пакетами и в течение нескольких часов наполняют их. Однако не все берут то, что планировали, потому что в канун праздников продукты ощутимо подорожали.

Вчера и сегодня к Центральному рынку не пробраться – толпы людей бегают по ларькам в поисках продуктов на пасхальный стол. Практически у каждого торговца стоят очереди. Люди покупают продукты для того, чтобы пасхальный стол выглядел как можно богаче. Некоторые говорят, что не старались экономить, потому что отложили на Пасху несколько тысяч леев. Многие, наоборот, были вынуждены себе в чём-то отказать из-за высоких цен на продукты.

Мясо продаётся сейчас, как тёплый хлеб. А продавцы не скрывают, что смогли к Пасхе неплохо заработать, так как цены на продукты повысились по меньшей мере на 10 леев. С пакетами поскромнее выходят из рынка пенсионеры. Они говорят, что считают каждую копейку и не могут себе многого позволить, передаёт protv.md.

Стоит отметить, что по данным Национального бюро статистики, минимальная стоимость пасхальной корзины в этом году составляет 1 850 леев.