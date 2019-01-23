Ушли ни с чем: в Страшенах пробравшимся в дом грабителям дали отпор

Ушли ни с чем: в Страшенах пробравшимся в дом грабителям дали отпор

Трое вооруженных неизвестных с масками на лицах ворвались в частный дом и потребовали отдать им деньги. Незваных гостей “выдворил” брат хозяйки жилища. Инцидент произошёл вчера вечером в городе Страшены.

По данным полиции, трое мужчин в масках, вооруженные ножом и пистолетом, пробрались в дом 60-летней женщины. Угрожая расправой, неизвестные потребовали отдать им деньги и ценные вещи, пишет deschide.md.

В это время из другой комнаты вышел брат жертвы, 53-летний мужчина, который полез на грабителей с кулаками. Испуганные злоумышленники поспешили скрыться с места преступления.

Все трое скрылись в неизвестном направлении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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