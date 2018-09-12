Ушлая парочка из Кишинева зарабатывала до 100 тысяч леев в месяц, сексуально эксплуатируя девушек (ВИДЕО)

На протяжении четырех месяцев столичные полиция и прокуратура документировали деятельность семейной пары, занимавшейся торговлей людьми, в том числе детьми, и предоставлением платных секс-услуг онлайн.

Так, было установлено, что 27-летний мужчина и его 22-летняя супруга, пользуясь уязвимостью жертв и угрожая разглашением порочащей их информации, принуждали их к ведению секс-шоу онлайн, посредством видеочатов. На данный момент известно о семи девушках в возрасте от 17 до 26 лет, ставших жертвами “онлайн-сутенеров” и работавших таким образом несколько месяцев.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, использовавшаяся подозреваемыми, банковские карты для получения денег, а также другие улики. Установлено, что ежемесячно они получали прибыль в размере от 42 до 100 тысяч леев.

Подозреваемые помещены под предварительный арест. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.