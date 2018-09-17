Ушла в школу и не вернулась: в Гагаузии разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю

Инспекторатом полиции Комрат устанавливается местонахождение безвестно пропавшей несовершеннолетней жительницы муниципия Комрат Куракиной Любови 2005 года рождения, которая 14 сентября примерно в 07:30 часов вышла из дома в школу, и до настоящего времени домой не вернулась. Ранее девушка неоднократно уходила из дома.

Рост девушки – от 160 до 163 см, она среднего телосложения, волосы черные, длинные, лицо овальное. Имеются особые приметы – шрам на подбородке с левой стороны. Была одета в майку синего цвета, черную юбку до колен, обута в босоножки бежевого цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей девушке, просят сообщить об этом в ближайший инспекторат полиции или по телефонам: 112; 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80; 0789 88 028. Также можно оставить свою информацию анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».