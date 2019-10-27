Ушла с работы не с пустыми руками: кассир “валютки” украла 500 тысяч леев

Ушла с работы не с пустыми руками: кассир “валютки” украла 500 тысяч леев

23-летняя девушка была задержана на 72 часа за кражу в особо крупных размерах из валютного пункта.

Администрация валютной кассы, расположенной на улице Каля Орхеюлуй, обратилась в полицию 20 октября. Правоохранителям сообщили, что из кассового аппарата были украдены 500 тысяч леев. Личность злоумышленницы вскоре была установлена. Ею оказалась сотрудница пункта. Она признала свою вину.

Ранее девушка уже привлекалась к ответственности за подобные правонарушения. Ей грозит штраф до 67 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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