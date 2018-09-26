Ушла из гостей не с пустыми руками: в Кишиневе девушка обокрала на 26 тысяч леев нового знакомого

Ушла из гостей не с пустыми руками: в Кишиневе девушка обокрала на 26 тысяч леев нового знакомого

Полицейские столичного сектора Буюканы задержали 24-летнюю уроженку Теленештского района по подозрению в совершении квартирной кражи. 

Согласно представленной информации, правоохранительным органам удалось установить, что подозреваемая познакомилась с жертвой в одном из заведений столицы, после чего вместе они направились домой к последнему. Ушла из гостей девушка не с пустыми руками, а прибрав три мобильных телефона марок “Samsung” и “Xiaomi”, золотую цепочку и деньги, причинив, таким образом, ущерб в размере 26 тысяч леев.

Вскоре злоумышленницу задержали. Оказалось, что ранее она уже была судима за подобные правонарушения.

Украденное имущество было изъято полицейскими, его предстоит вернуть законному владельцу. Девушка проходит по уголовному делу о краже, ей грозит до 4 лет тюремного заключения.

 

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