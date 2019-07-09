Ушла из гостей не с пустыми руками: девушка украла кольцо с бриллиантами у матери своей подруги

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За помощью к правоохранительным органа обратилась 35-летняя жительница микрорайона Шёлковый города Бендеры. По телефону женщина сообщила, что из её квартиры пропало золотое кольцо, инкрустированное девятью бриллиантами, стоимостью свыше 14 тысяч рублей ПМР.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к оперативным мероприятиям. В круг подозреваемых лиц попала 18-летняя бендерчанка. Как оказалось, днём 6 июля, пока хозяйка квартиры была на работе, к её несовершеннолетней дочери приходила знакомая. Девушки общались, смотрели телевизор. Когда гостья ушла, вместе с ней исчезло и кольцо.

Милиционеры установили местонахождение и подозреваемой, и ювелирного изделия. Злоумышленница призналась: похитив золотое украшение, отправилась в ближайший ломбард. Вырученные денежные средства – чуть меньше тысячи рублей ПМР – сразу потратила.

По факту кражи ведётся разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кольцо с бриллиантами уже изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице, пишет mvdpmr.org.